Vide-greniers Courgeon Courgeon Catégories d’évènement: Courgeon

Orne

Vide-greniers Courgeon, 17 juillet 2022, Courgeon. Vide-greniers

Le bourg Courgeon Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE

2022-07-17 07:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 Courgeon

Orne Courgeon Vide-greniers.

Buvette et restauration sur place ou à emporter (salle des fêtes)

2 € l’emplacement (10 mètres maximum), sans réservation

11h : messe

12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité

21h : Concert de jazz Vide-greniers.

Buvette et restauration sur place ou à emporter (salle des fêtes)

2 € l’emplacement (10 mètres maximum), sans réservation

11h : messe

12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité

21h : Concert de jazz +33 6 14 27 86 68 Vide-greniers.

Buvette et restauration sur place ou à emporter (salle des fêtes)

2 € l’emplacement (10 mètres maximum), sans réservation

11h : messe

12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité

21h : Concert de jazz Courgeon

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Courgeon, Orne Autres Lieu Courgeon Adresse Le bourg Courgeon Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE Ville Courgeon lieuville Courgeon Departement Orne

Courgeon Courgeon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgeon/

Vide-greniers Courgeon 2022-07-17 was last modified: by Vide-greniers Courgeon Courgeon 17 juillet 2022 Le bourg Courgeon Orne OT DE MORTAGNE AU PERCHE OT DE MORTAGNE AU PERCHEOT DE MORTAGNE AU PERCHE

Courgeon Orne