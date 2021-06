Bernis Cour de la Maison des associations Bernis, Gard Vide-greniers Cour de la Maison des associations Bernis Catégories d’évènement: Bernis

Gard

Vide-greniers Cour de la Maison des associations, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bernis. Vide-greniers

Cour de la Maison des associations, le samedi 3 juillet à 08:00

ATTENTION : stands réservés aux bénévoles de l’association (pas de réservation pour les gens extérieurs à l’asso). Nombreux objets (bibelots, vaisselle, bijoux, livres, CD, électro-ménager, bricolage, linge de maison, plantes, animalerie, puériculture), à petits prix. En cette période d’abandons et de nombreuses naissances de chatons, l’association (dont le but principal est stérilisation des chats errants pour éviter leur prolifération et beaucoup de souffrance) a plus que jamais besoin d’argent pour continuer sa mission ! Brocante au profit de l’association pour financer les stérilisations Cour de la Maison des associations Rue des AIres Bernis Bernis Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T08:00:00 2021-07-03T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bernis, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Cour de la Maison des associations Adresse Rue des AIres Bernis Ville Bernis lieuville Cour de la Maison des associations Bernis