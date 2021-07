Confolent-Port-DieuConfolent-Port-Dieu Confolent-Port-Dieu Confolent-Port-Dieu Confolent-Port-Dieu, Corrèze Vide-greniers Confolent-Port-Dieu Confolent-Port-Dieu Confolent-Port-DieuConfolent-Port-Dieu Catégories d’évènement: Confolent-Port-Dieu

Corrèze

Vide-greniers Confolent-Port-Dieu, 14 juillet 2021

Confolent-Port-Dieu Corrèze Confolent-Port-Dieu Corrèze 2 Rue Joseph Picard Mairie Confolent-Port-Dieu Dans le bourg du village de 7h à 18h. Emplacement gratuit sur réservation.

Restauration et buvette sur place. Le Comité des Fêtes de Confolent-Port-Dieu organise son traditionnel vide-greniers sur la journée genevieve.disdero@orange.fr +33 6 20 97 21 73 Dans le bourg du village de 7h à 18h. Emplacement gratuit sur réservation.

