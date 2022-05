Vide-greniers Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Vide-greniers Complexe sportif G.MISTRAL (des cités), 22 mai 2022, Arles. Vide-greniers

Complexe sportif G.MISTRAL (des cités), le dimanche 22 mai à 08:00

_**Inscriptions**_ : **Au local de l’association** rue Pierre Sémard – Arles tél 04 90 18 59 61 – JEUDI 28 AVRIL 2022 : 9 H 30 – 14 H 00 – JEUDI 05 MAI 2022 : 16 H 00 – 19 H 30 – JEUDI 12 MAI 2022 : 16 H 00 – 19 H 30 **A la Maison De la Vie Associative, bd des Lices ARLES** – MARDI 03 MAI 2022 : 13 H 30 – 17 H 00 _**Tarif**_ 4 mètres linéaires : Non-adhérent : 12,00 € – Adhérent : 10,00 € _**Se munir de la copie de la carte d’identité recto-verso et de l’assurance responsabilité civile de l’année en cours. Un dossier incomplet ne sera pas accepté**_ Le règlement intérieur sera communiqué à chaque inscrit.

Entrée libre

Organisé par l’association Intergéner’action à Monplaisir (stade des Cités) Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) rue Pierre Sémard 13200 ARLES Arles Monplaisir Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Adresse rue Pierre Sémard 13200 ARLES Ville Arles lieuville Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Arles Departement Bouches-du-Rhône

Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Vide-greniers Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) 2022-05-22 was last modified: by Vide-greniers Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) 22 mai 2022 Arles Complexe sportif G.MISTRAL (des cités) Arles

Arles Bouches-du-Rhône