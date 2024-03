Vide greniers Collectif Floiracais Danielle Mitterrand Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac, dimanche 17 mars 2024.

Vide greniers Collectif Floiracais Danielle Mitterrand Venez chiner de bonnes affaires Dimanche 17 mars, 09h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac entrée gratuite, exposants 10€ la table ou 16€ les deux tables

C’est repartiiiiiiiiii!

On se retrouve pour LE vide greniers côté rive droite à ne pas manquer !

Le printemps est bientôt là…. Il est temps de vider vos greniers pour aérer votre intérieur.

L’association Collectif Floiracais Danielle Mitterrand organise son vide greniers, édition…. on le les comptes plus tellement il y en a

le DIMANCHE 17 MARS

Ouverture au public de 9h à 17h30 salle Lucie Aubrac à Floirac!

Venez dénicher l’objet que vous recherchez depuis des mois, ou juste un coup de coeur qui trouvera une nouvelle place dans votre maison.

L’emplacement est de 10€ la table de 1.80m ou 16€ les deux tables.

L’association étant passée en association de quartier les fonds récoltés serviront pour financer des projets pour les habitants de la commune mais aussi participer à la vie du quartier en proposant des animations pour tous dans l’année.

Il peut pleuvoir et faire froid nous serons a l’abri exceptionnellement pour cette édition.

Point restauration:

Vous pourrez vous régaler avec un petit repas préparé par nos soins sans oublier des pâtisseries faites par les mamans de l’association.

Merci de respecter le lieu lors de votre départ, et de repartir avec vos invendus ou vos déchets auquel cas, vous ne pourrez plus participer à nos événements.

Merci de votre compréhension.

Nous vous espérons aussi nombreux que lors de nos années précédentes avec toujours vos sourires et bonne humeur

Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 Rue Léo Lagrange, 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine

