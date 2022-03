VIDE GRENIERS Coinches Coinches Catégories d’évènement: Coinches

Vosges

VIDE GRENIERS Coinches, 15 mai 2022, Coinches. VIDE GRENIERS Coinches

2022-05-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Coinches Vosges Coinches Petite restauration et boissons.

Tarif exposants : 10 € les 5 m et 8 € pour les habitants de Coinches.

Renseignements et inscriptions au 06 27 95 30 38 – 06 83 49 36 79 – 06 30 64 38 58. amicale.coinches@outlook.fr +33 6 27 95 30 38 Coinches

