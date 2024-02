Vide Greniers Rue de la Grangelot Cluny, dimanche 3 mars 2024.

Notre club de Basket organise un vide-greniers.

Réservez dés aujourd’hui les précieux m² pour exposer (et vendre) vos magnifiques trésors …

… et si vous ne souhaitez pas exposer, venez quand même ce jour là faire quelques emplettes.

Buvette et restauration sur place toute la journée

Entrée gratuite

Réservation des emplacements pour vendeur 06 60 08 85 01 EUR.

Début : 2024-03-03 07:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Rue de la Grangelot Complexe sportif de la Grangelot

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication@clunybasket.com

