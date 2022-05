Vide-greniers Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue, 4 juin 2022, Chirac-BellevueChirac-Bellevue. Vide-greniers Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue

De 8h a 17h pour les visiteurs et des 7h pour les exposants, à la salle des fêtes. 1€ le mètre. Professionnels acceptés, sur inscription

Buvette et restauration sur place L’association Animation Chiracoise organise un vide-greniers toute la journée. De 8h a 17h pour les visiteurs et des 7h pour les exposants, à la salle des fêtes. 1€ le mètre. Professionnels acceptés, sur inscription

