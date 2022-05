Vide-greniers Cherbourg-en-Cotentin, 9 octobre 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Vide-greniers Place centrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-10-09 07:00:00 07:00:00 – 2022-10-09 18:00:00 18:00:00 Place centrale Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Salle des fêtes (place centrale).

4.00 € la table. Salle des fêtes (place centrale).

4.00 € la table. +33 6 21 77 44 74 Salle des fêtes (place centrale).

4.00 € la table. Place centrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Place centrale Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Place centrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Vide-greniers Cherbourg-en-Cotentin 2022-10-09 was last modified: by Vide-greniers Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 9 octobre 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche