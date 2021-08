Chaumussay Chaumussay Chaumussay, Indre-et-Loire Vide-greniers Chaumussay Chaumussay Catégories d’évènement: Chaumussay

Indre-et-Loire

Vide-greniers Chaumussay, 29 août 2021, Chaumussay. Vide-greniers 2021-08-29 07:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Chaumussay Indre-et-Loire Chaumussay Brocante vide-greniers à l’ancienne gare. Passe sanitaire obligatoire uniquement pour l’espace restauration. Brocante vide-greniers. Passe sanitaire obligatoire uniquement pour l’espace restauration. chaumussaymairie@wanadoo.fr +33 2 47 94 54 02 Brocante vide-greniers à l’ancienne gare. Passe sanitaire obligatoire uniquement pour l’espace restauration. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumussay, Indre-et-Loire Autres Lieu Chaumussay Adresse Ville Chaumussay lieuville 46.87185#0.86329