Lot-et-Garonne EUR 2 2 Vide greniers et chasse aux œufs dans le village (à partir de 10h30).

Inscription des enfants à partir de 9h30 sous la halle.

Restauration sur place : grillades/frites. Vide greniers et chasse aux œufs dans le village (à partir de 10h30).

Saint Sernin animations et comité des fêtes de Saint Sernin

