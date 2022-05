Vide-greniers Chambilly Chambilly Catégories d’évènement: Chambilly

Saône-et-Loire

Vide-greniers Chambilly, 12 juin 2022, Chambilly. Vide-greniers Chambilly

2022-06-12 – 2022-06-12

Chambilly Saône-et-Loire Chambilly EUR L’association l’école buissonnière vous propose un vide-greniers dans le village.

Cette animation est réservée aux particuliers. La mise en place aura lieu dès 6h le matin (pas de réservation à l’avance). Buvette et snack vous seront proposés sur place. ecolebuissonnierechambilly@gmail.com L’association l’école buissonnière vous propose un vide-greniers dans le village.

Cette animation est réservée aux particuliers. La mise en place aura lieu dès 6h le matin (pas de réservation à l’avance). Buvette et snack vous seront proposés sur place. Chambilly

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Chambilly, Saône-et-Loire Autres Lieu Chambilly Adresse Ville Chambilly lieuville Chambilly Departement Saône-et-Loire

Chambilly Chambilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambilly/

Vide-greniers Chambilly 2022-06-12 was last modified: by Vide-greniers Chambilly Chambilly 12 juin 2022 Chambilly Saône-et-Loire

Chambilly Saône-et-Loire