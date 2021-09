Vide-greniers Centre-bourg, 12 septembre 2021, Ouzouer-sur-loire. Vide-greniers

Centre-bourg, le dimanche 12 septembre à 06:00

Vide-greniers organisé par le cercle Jean Richepin. Buvette & restauration sur place, tombola et animation. Pass Sanitaire obligatoire pour la restauration, masque obligatoire. Le Pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour le vide-greniers, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire dans le département. Vide-greniers Centre-bourg Place de l’hôtel de ville, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T06:00:00 2021-09-12T18:00:00

