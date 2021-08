Cattenom Cattenom 57570, Cattenom VIDE-GRENIERS Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: 57570

2021-08-22 06:00:00 06:00:00 – 2021-08-22 17:00:00 17:00:00

Cattenom 57570 Cattenom Vous aimez chiner? Rendez-vous rue du stade à Cattenom. L’occasion de faire de bonnes affaires dans une ambiance familiale ! Un service de restauration sera proposé sur place tout au long de la journée. cattenom.us@gmail.com +33 6 78 77 28 47 https://fr-fr.facebook.com/us.cattenom Us Cattenom dernière mise à jour : 2021-08-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Cattenom 57570