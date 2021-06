Castillonnès Castillonnès Castillonnès, Lot-et-Garonne Vide greniers Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne

Vide greniers Castillonnès, 27 juin 2021-27 juin 2021, Castillonnès. Vide greniers 2021-06-27 07:00:00 – 2021-06-27 17:00:00

Castillonnès Lot-et-Garonne EUR 2 2 Vide greniers en extérieur.

Port du masque obligatoire. +33 6 77 76 98 71 Vide greniers en extérieur.

elles roses 47

