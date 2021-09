Vide-greniers Castelmoron-sur-Lot, 3 octobre 2021, Castelmoron-sur-Lot. Vide-greniers 2021-10-03 – 2021-10-03

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot EUR 2 2 Vide-greniers avec buvette et restauration sur place.

En cas de mauvais temps, replis dans la salle des sports.

