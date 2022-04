Vide-greniers Carolles, 14 août 2022, Carolles.

Vide-greniers Carolles

2022-08-14 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-14 18:30:00 18:30:00

Carolles Manche Carolles

Depuis plus de 30 ans, le vide-greniers de Carolles est devenu une institution qui regroupe chaque année de plus en plus de stands et de public. Cette année encore, comme en 2021, la zone d’exposition sera élargie, tout en conservant le caractère sympathique et convivial de cette manifestation. Tous les commerces resteront ouverts la journée – Restauration, buvettes sur place – Parkings gratuits – Entrée libre.

Les personnes désirant exposer doivent s’inscrire sur le site de Carol’Animations ou se rendre à l’une des permanences, salle de l’Amitié, 2 route de Groussey à carolles, les vendredis matins de mai à août (10hàà à midi).

contact@carolles-animations.fr +33 6 83 64 49 28 https://www.carolles-animations.fr/

