Vide-greniers Calonges Calonges Catégories d’évènement: CALONGES

Lot-et-Garonne

Vide-greniers Calonges, 16 octobre 2022, Calonges. Vide-greniers

Route de Sainte-Gemme Salle des Fêtes Calonges Lot-et-Garonne Salle des Fêtes Route de Sainte-Gemme

2022-10-16 07:00:00 – 2022-10-16 18:00:00

Salle des Fêtes Route de Sainte-Gemme

Calonges

Lot-et-Garonne Calonges 2 2 EUR Organisé par la MAM de Calonges au profit des enfants.

Vide-greniers organisé par MAM des p’tits poissons :

– à la Salle des Fêtes Calonges + extérieur.

– À partir de 7h jusqu’à 18h.

– Réservation au 06 33 10 70 84 ou au 07 77 99 71 45.

– Entrée gratuite

– Ouverture exposants à partir de 6h. Vide-greniers organisé par la MAM de Calonges au profit des enfants. Mam des P’tits Poissons

Salle des Fêtes Route de Sainte-Gemme Calonges

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: CALONGES, Lot-et-Garonne Autres Lieu Calonges Adresse Calonges Lot-et-Garonne Salle des Fêtes Route de Sainte-Gemme Ville Calonges lieuville Salle des Fêtes Route de Sainte-Gemme Calonges Departement Lot-et-Garonne

Calonges Calonges Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calonges/

Vide-greniers Calonges 2022-10-16 was last modified: by Vide-greniers Calonges Calonges 16 octobre 2022 Calonges Lot-et-Garonne Route de Sainte-Gemme Salle des Fêtes Calonges Lot-et-Garonne

Calonges Lot-et-Garonne