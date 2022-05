Vide-greniers Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados L’Association des Amis de la Place Saint Sauveur vous convie à son vide-greniers.Mardi 8h – 19hExclusivement ouvert aux particuliersObtention des stands : inscriptions au restaurant l’Épicurien les 17 et 18 mai de 17h à 18h, et dans la limite des places encore disponibles le matin du Dimanche 22 mai à partir de 7h. Réservation nominative minimale de 3 mètres de stand, suivant les emplacements attribués par le placier. L’Association des Amis de la Place Saint Sauveur vous convie à son vide-greniers. Mardi 8h – 19h

