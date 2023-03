Vide-Greniers – Brocante Viviers Viviers Catégories d’Évènement: Viviers

Yonne

Vide-Greniers – Brocante, 25 juin 2023, Viviers Viviers. Vide-Greniers – Brocante Centre du village et rue principale Viviers Yonne

2023-06-25 08:30:00 – 2023-06-25 19:00:00 Viviers

Yonne Viviers Venez venez dans un esprit de recyclage, de nettoyage de printemps ,de trouvailles

Venez exposer, échanger, renouveler, vous alléger : chers exposant il reste quelques places

Chers visiteurs venez venez chercher, farfouiller, dégoter et trouver l’Objet de vos désirs ou besoins

Venez venez découvrir notre village viticole typique et charmant du Chablisien, dans une bonne ambiance. lescanetons.cdf@gmail.com Viviers

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Viviers, Yonne Autres Lieu Viviers Adresse Centre du village et rue principale Viviers Yonne Ville Viviers Viviers Departement Yonne Lieu Ville Viviers

Viviers Viviers Viviers Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viviers viviers/

Vide-Greniers – Brocante 2023-06-25 was last modified: by Vide-Greniers – Brocante Viviers 25 juin 2023 Centre du village et rue principale Viviers Yonne Viviers Yonne

Viviers Viviers Yonne