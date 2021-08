Les Pradeaux Les Pradeaux Les Pradeaux, Puy-de-Dôme Vide greniers – Brocante Les Pradeaux Les Pradeaux Catégories d’évènement: Les Pradeaux

Puy-de-Dôme

Vide greniers – Brocante Les Pradeaux, 5 septembre 2021, Les Pradeaux. Vide greniers – Brocante 2021-09-05 06:45:00 06:45:00 – 2021-09-05 17:00:00 17:00:00

Les Pradeaux Puy-de-Dôme Les Pradeaux Accès libre. Bonne humeur bienvenue ! Buvette et restauration sur place. Emplacements gratuits. Inscriptions obligatoires (jusqu’au jeudi 2/09) : en mairie, sur https://framaforms.org/inscription-vide-grenier-du-50921-1624818102 ou au 07 61 17 96 02. leabara@ntymail.com +33 7 61 17 96 02 https://framaforms.org/inscription-vide-grenier-du-50921-1624818102 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

