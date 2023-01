Vide-greniers/Brocante La Sauvetat-du-Dropt, 6 août 2023, La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt.

Vide-greniers/Brocante

Prairie des croquants, Place du Prieuré La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

2023-08-06 05:00:00 – 2023-08-06

La Sauvetat-du-Dropt

Lot-et-Garonne

La Sauvetat-du-Dropt

À l’occasion de la fête du village, le Comité des fêtes organise un vide-greniers/brocante afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Profitez d’un espace ombragé avec buvette et restauration. Ouvert aux particuliers et aux professionnels.

Comité des fêtes

© Mairie Miramont

