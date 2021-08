Vide-Greniers / Brocante Beaulieu-sous-Parthenay, 21 août 2021, Beaulieu-sous-Parthenay. Vide-Greniers / Brocante 2021-08-21 – 2021-08-21

Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres Beaulieu-sous-Parthenay Vide-greniers / brocante organisé par l’association Tennis Loisirs Beaulieu Vouhé. Il se déroulera près de la mairie et dans les rues adjacentes. Buvette et restauration sur place. Diverses animations.

Masque obligatoire mais pas de pass sanitaire demandé.

1,50 € le mètre linéaire.

Réservations par téléphone, aux heures des repas au 06 79 70 05 50. Vide-greniers / brocante organisé par l’association Tennis Loisirs Beaulieu Vouhé. Il se déroulera près de la mairie et dans les rues adjacentes. Buvette et restauration sur place. Diverses animations.

Masque obligatoire mais pas de pass sanitaire demandé.

1,50 € le mètre linéaire.

Réservations par téléphone, aux heures des repas au 06 79 70 05 50. +33 6 79 70 05 50 Vide-greniers / brocante organisé par l’association Tennis Loisirs Beaulieu Vouhé. Il se déroulera près de la mairie et dans les rues adjacentes. Buvette et restauration sur place. Diverses animations.

Masque obligatoire mais pas de pass sanitaire demandé.

1,50 € le mètre linéaire.

Réservations par téléphone, aux heures des repas au 06 79 70 05 50. dernière mise à jour : 2021-08-09 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-sous-Parthenay, Deux-Sèvres Autres Lieu Beaulieu-sous-Parthenay Adresse Ville Beaulieu-sous-Parthenay lieuville 46.57633#-0.23548