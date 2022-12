VIDE-GRENIERS, BROCANTE Auxerre Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

VIDE-GRENIERS, BROCANTE Auxerre, 16 avril 2023, Auxerre Auxerre. VIDE-GRENIERS, BROCANTE 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo Auxerre Yonne Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

2023-04-16 – 2023-04-16

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre

Yonne Auxerre Rien ne se perd, tout se transforme ! Offrez une seconde vie à vos objets. L’équipe d’Auxerrexpo organise un vide-greniers de plus de 1000m² avec de nombreux exposants. Livres, jouets, vêtements, meubles , bibelots, antiquités…. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires c’est le moment. Cette année vous pourrez en profiter pour visiter 1 autre salon gratuit : TISSEADES – Le grand marché aux tissus DIM 16 AVR 2023 // VIDE-GRENIERS / BROCANTE Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Ville Auxerre Auxerre lieuville Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre-auxerre/

VIDE-GRENIERS, BROCANTE Auxerre 2023-04-16 was last modified: by VIDE-GRENIERS, BROCANTE Auxerre Auxerre 16 avril 2023 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerrexpo Auxerre Yonne auxerre Auxerre, Yonne Yonne

Auxerre Auxerre Yonne