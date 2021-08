Brenat Brenat Brenat, Puy-de-Dôme Vide-greniers Bric à Brac Brenat Brenat Catégories d’évènement: Brenat

Puy-de-Dôme

Vide-greniers Bric à Brac Brenat, 28 août 2021, Brenat. Vide-greniers Bric à Brac 2021-08-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-28 22:00:00 22:00:00

Brenat Puy-de-Dôme Brenat Vente d’objets d’occasion. Emplacements réservés aux particuliers et sur réservation. (nombre d’exposants limités) bienvivrebrenat@gmail.com +33 6 88 52 34 55 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brenat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Brenat Adresse Ville Brenat lieuville 45.55096#3.31098