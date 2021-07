Bolazec Bolazec Bolazec, Finistère Vide-greniers Bolazec Bolazec Catégories d’évènement: Bolazec

Bolazec Finistère Bolazec Le mercredi 14 juillet de 8h à 18h, le restaurant « Le Mojenn » organise un vide-greniers. Restauration sur place sur réservation au 09 82 46 70 40.

Entrée libre.

Tarif exposants : sans réservation, 1€ le mètre linéaire. +33 9 82 46 70 40 Le mercredi 14 juillet de 8h à 18h, le restaurant « Le Mojenn » organise un vide-greniers. Restauration sur place sur réservation au 09 82 46 70 40.

Tarif exposants : sans réservation, 1€ le mètre linéaire. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

