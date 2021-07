Vide-greniers Blanquefort-sur-Briolance, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Blanquefort-sur-Briolance. Vide-greniers 2021-07-11 08:30:00 – 2021-07-11 18:00:00

Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance Vallée Lémance football club organise un vide-greniers.

Restauration sur place : buvette, grillades, frites, crêpes… Vallée Lémance football club organise un vide-greniers.

Restauration sur place : buvette, grillades, frites, crêpes… +33 6 24 46 06 10 Vallée Lémance football club organise un vide-greniers.

Restauration sur place : buvette, grillades, frites, crêpes… dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort-sur-Briolance, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Blanquefort-sur-Briolance Adresse Ville Blanquefort-sur-Briolance lieuville 44.60069#0.96963