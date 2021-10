Bascons Bascons Bascons, Landes Vide-greniers Bascons Bascons Catégories d’évènement: Bascons

Landes

Vide-greniers Bascons, 31 octobre 2021, Bascons. Vide-greniers 2021-10-31 09:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 Salle Regenton et des associations Bourg

Bascons Landes Bascons Vide grenier au profit des œuvres sociales de la commune, organisera son vide-greniers annuel dans le bourg. Ces derniers sont installés sur leur demande dans la Salle Régenton (Salle des fêtes rénovée), dans la Salle des Associations, sous différents chapiteaux ou dans la rue principale.

Le public chinera de 9 heures à 18 heures et tout le monde pourra s’octroyer quelques pauses gourmandes tout au long de cette journée placée sous le triple signe de la solidarité, de la recherche-découverte de l’objet convoité et, espérons-le, de la présence d’un beau soleil d’automne. Réservations des emplacements au 06 95 81 22 02

Sandwiches, buvette, restauration rapide

dernière mise à jour : 2021-10-15

Détails Catégories d’évènement: Bascons, Landes Autres Lieu Bascons Adresse Salle Regenton et des associations Bourg Ville Bascons lieuville 43.82275#-0.41889