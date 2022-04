Vide Greniers Ballan-Miré Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

2022-05-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Vide-greniers organisé par l'association Grandir avec Léane. Buvette et restauration sur place. grandiravecleane@gmail.com +33 6 03 18 33 25

