Vide-Greniers aux Junies Les Junies, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Les Junies.

Vide-Greniers aux Junies 2021-07-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 Lieu dit Canourgues Au four à pain de Canourgues

Les Junies Lot Les Junies

Inscription par téléphone aux heures repas (5 € les 3 mètres).

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Amenez vos parasols.

Ce vide-greniers est organisé par les Amis du Four à Pain.

Il se tiendra autour du four à Pain de Canourgues, entre Rostassac et Goujounac le long de la D660.

A cette occasion une fournée de pain sera réalisée au four à bois.

Buvette

+33 5 65 21 43 21

Ce vide-greniers est organisé par les Amis du Four à Pain.

Il se tiendra autour du four à Pain de Canourgues, entre Rostassac et Goujounac le long de la D660.

A cette occasion une fournée de pain sera réalisée au four à bois.

Buvette

Inscription par téléphone aux heures repas (5 € les 3 mètres).

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Amenez vos parasols.

©illustration_brocantes