Gastes Gastes Gastes, Landes Vide-greniers aux abords du lac Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Landes

Vide-greniers aux abords du lac Gastes, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Gastes. Vide-greniers aux abords du lac 2021-07-25 – 2021-07-25

Gastes Landes Gastes EUR 3 3 Au programme, de 8h00 à 18h00, un vide-grenier ouvert à tous aux abords du lac de Gastes. Petite restauration et buvette sur place. ( Pas de réservation, pas de prêt de table et de chapiteau). Au programme, de 8h00 à 18h00, un vide-grenier ouvert à tous aux abords du lac de Gastes. Petite restauration et buvette sur place. ( Pas de réservation, pas de prêt de table et de chapiteau). Au programme, de 8h00 à 18h00, un vide-grenier ouvert à tous aux abords du lac de Gastes. Petite restauration et buvette sur place. ( Pas de réservation, pas de prêt de table et de chapiteau). La patrouille de Gastes dernière mise à jour : 2021-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gastes, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Gastes Adresse Ville Gastes lieuville 44.3286#-1.14884