Augignac Dordogne Augignac 1€ le mètre linéaire. Accueil des exposants dès 6h.

Repas à emporter le midi, 13€ : 1/4 melon, charcuterie, jambon grillé frites, fromage, tartelette. Si possible, apporter vos récipients pour récupérer votre repas.

Réserver de préférence avant le 26 juin au 07 72 26 84 31. 1€ le mètre linéaire. Accueil des exposants dès 6h.

