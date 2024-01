VIDE-GRENIERS AU MOULIN DU VIGNEAU Saumur, dimanche 22 septembre 2024.

L’association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau a le plaisir de vous convier à son vide-greniers, organisé pour la restauration du Moulin du Vigneau. Tombola, bar et restauration sur place.

70 exposants sont attendus,

Accueil et entrée des exposants par la rue rigolage ( sans réservation )

Allée des Pampres

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire moulinduvigneau@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 08:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00



