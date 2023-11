Vide-greniers au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h00 à 17h30

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. gratuit

Entrée libre

Le Carreau du Temple accueille pour la sixième année consécutive le grand vide-greniers organisé par les équipes des conseils de quartier Temple Enfants-Rouges et Sentier Arts et Métiers, en partenariat avec le Secours Populaire.

Dans une ambiance chaleureuse prompte à la bonne trouvaille, tous les habitants de Paris-Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements) sont invités à proposer à la vente leurs effets personnels : vêtements, jouets, livres, ainsi que toutes les babioles sorties des armoires ! Pour nos gourmands, un bar avec petite restauration est disponible sur place.

Les fonds collectés via la location des stands et les dons des visiteurs seront intégralement reversés au Secours Populaire afin de financer et de renforcer les nombreuses actions de solidarité auprès des plus démunis à Paris.

Les inscriptions pour les locations des stands s’effectuent uniquement à la mairie de Paris-Centre (rue Eugène Spuller) :

Jeudi 16 novembre 2023 de 19h à 21h

Samedi 18 novembre 2023 de 14h15 à 16h30

Jeudi 23 novembre 2023 de 19h à 21h

Samedi 25 novembre 2023 de 14h15 à 16h30

Jeudi 30 novembre 2023 de 19h à 21h

Plus d’information : cqtempleenfantsrouges@gmail.com

En partenariat avec le Secours Populaire

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/N457IZKC +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/N457IZKC

Secours populaire de Paris Vide-greniers 2020 – Secours populaire de Paris