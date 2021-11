Beaulieu-sur-loire Etang du Riot Beaulieu-sur-Loire Vide greniers au bord de l’eau Etang du Riot Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Vide-greniers le long de la rivière l’Avenelle organisé par les Pêcheurs béllocéens avec un maximum de 160 exposants accueillis : emplacements gratuits limités à 6 ml ( le ml supplémentaire est fixé à 2€), sans réservation. Professionnels acceptés. Animations. Buvette et restauration sur place.

Voir https://lespecheursbelloceen.wixsite.com/aappma

