Place de la garenne, le dimanche 10 avril à 09:00

Pour vous inscrire et tenir un stand, rendez-vous au Moulin à Café ou bien sur HelloAsso : [https://admin.helloasso.com/le-moulin-a-cafe/accueil](https://admin.helloasso.com/le-moulin-a-cafe/accueil)

10€ les 2 mètres (tarif adhérent) , 20€ les 2 mètres (tarif non-adhérent)

Le Moulin à Café organise son second vide-greniers le 10 avril 2022. Venez profiter du printemps et de cet événement associatif, convivial, écologique et musical ! Place de la garenne Place de la garenne 75014 Paris Paris

