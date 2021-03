Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410, Saint-Lyphard VIDE-GRENIERS ASL FOOTBALL Saint-Lyphard Catégories d’évènement: 44410

VIDE-GRENIERS ASL FOOTBALL, 9 mai 2021-9 mai 2021, Saint-Lyphard. VIDE-GRENIERS ASL FOOTBALL 2021-05-09 07:00:00 – 2021-05-09 18:00:00 Site ombragé de la Vinière Complexe sportif de la Vinière

Saint-Lyphard 44410 Accueil dès 6h30. 1 véhicule = 1 emplacement

1 véhicule + une remorque = 2 emplacements

