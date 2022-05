VIDE-GRENIERS ASL BASKET Saint-Lyphard, 5 juin 2022, Saint-Lyphard.

VIDE-GRENIERS ASL BASKET Saint-Lyphard

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Emplacement payant. n4x3m, 1 véhicule = 1 emplacement n1 véhicule + remorque ou 1 véhicule > 4m = 2 emplacements Formulaire d’inscription à transmettre par mail à : amicalesaintlyphard.basket@gmail.com Plus d’informations et réservation : 06 47 74 42 75 Restauration et boissons sur place

+33 6 47 74 42 75

