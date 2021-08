Vide-greniers ASL Basket Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard, 12 septembre 2021, St lyphard.

Vide-greniers ASL Basket

Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard, le dimanche 12 septembre à 07:00

Emplacement payant. Formulaire d’inscription à transmettre par mail à : amicalesaintlyphard.basket@gmail.com Plus d’informations et réservation : 06 47 74 42 75 Restauration et boissons sur place

Emplacement payant. Formulaire d’inscription à transmettre par mail à : amicalesaintlyphard.basket@gmail.com Plus d’informations et réservation : 06 47 74 42 75 Restauration et boissons sur…

Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T07:00:00 2021-09-12T18:00:00