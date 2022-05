Vide-greniers Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Vide-greniers Arcachon, 5 juin 2022, Arcachon. Vide-greniers Arcachon

2022-06-05 – 2022-06-05

Arcachon Gironde Vente au déballage d’objets personnels et usagés, par des particuliers

Animation musicale avec le groupe Lafayette Club Band de 15h à 18h

Place claude Bouscau

Gratuit pour le public

Payant pour les exposants au profit des associations Dunesaventures et Rêves

Association des riverains de la place Claude Bouscau +33 6 82 64 36 80 Vente au déballage d’objets personnels et usagés, par des particuliers

Animation musicale avec le groupe Lafayette Club Band de 15h à 18h

Place claude Bouscau

Gratuit pour le public

Payant pour les exposants au profit des associations Dunesaventures et Rêves

Arcachon

