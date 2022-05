Vide-Greniers Anost Anost Catégories d’évènement: Anost

Saône-et-Loire

Vide-Greniers Anost, 26 mai 2022, Anost. Vide-Greniers Anost

2022-05-26 07:00:00 – 2022-05-26 17:00:00

Anost Saône-et-Loire Anost EUR Vide-Greniers du Comité des fêtes d’Anost, toute au long de la journée dans le bourg. n2€ du mètre linéaire pour les exposants. Inscription sur place, le jour même. Buvette et restauration sur place. cdf.anost@gmail.com https://www.anost.fr/ Vide-Greniers du Comité des fêtes d’Anost, toute au long de la journée dans le bourg. n2€ du mètre linéaire pour les exposants. Inscription sur place, le jour même. Buvette et restauration sur place. Anost

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Anost, Saône-et-Loire Autres Lieu Anost Adresse Ville Anost lieuville Anost Departement Saône-et-Loire

Anost Anost Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anost/

Vide-Greniers Anost 2022-05-26 was last modified: by Vide-Greniers Anost Anost 26 mai 2022 Anost Saône-et-Loire

Anost Saône-et-Loire