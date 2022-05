Vide-greniers animé et repas Concremiers Concremiers Catégories d’évènement: 36300

Concremiers 36300 Concremiers Vide-greniers toute la journée, buvette et repas sur place le midi (réservation obligatoire).

8h : concours de pêche

15h : concours d’objets roulants non-motorisés décorés:soyez créatifs, décorez vos vélos, trottinettes, brouettes… ouvert à tous!

