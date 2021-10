Villevocance Villevocance Ardèche, Villevocance Vide-greniers à Villevocance Villevocance Villevocance Catégories d’évènement: Ardèche

Vide-greniers à Villevocance Villevocance, 10 octobre 2021, Villevocance. Vide-greniers à Villevocance 2021-10-10 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00 À l’extérieur de la Salle Polyvalente Chemin Prés Peloux

Villevocance Ardêche Villevocance Vide-greniers en extérieur aux abords de la salle polyvalente. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. comitedesfetes07690@gmail.com +33 6 43 78 94 69 https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-Villevocance-2020-112791093694783 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d'évènement: Ardèche, Villevocance
Lieu Villevocance
Adresse À l'extérieur de la Salle Polyvalente Chemin Prés Peloux
Ville Villevocance