Vide greniers à Vermand Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand

Vide greniers à Vermand Vermand, 15 mai 2022, Vermand. Vide greniers à Vermand Vermand

2022-05-15 – 2022-05-15

Vermand Aisne 5 L’association des parents d’élèves du Vermandois organise un vide-greniers le dimanche 15 mai de 8h à 18 heures place de la mairie à Vermand.

Réservations avant le 11 mai pour les exposants au 06 15 97 42 97 L’association des parents d’élèves du Vermandois organise un vide-greniers le dimanche 15 mai de 8h à 18 heures place de la mairie à Vermand.

Réservations avant le 11 mai pour les exposants au 06 15 97 42 97 +33 6 15 97 42 97 L’association des parents d’élèves du Vermandois organise un vide-greniers le dimanche 15 mai de 8h à 18 heures place de la mairie à Vermand.

Réservations avant le 11 mai pour les exposants au 06 15 97 42 97 APEV

Vermand

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vermand Autres Lieu Vermand Adresse Ville Vermand lieuville Vermand Departement Aisne

Vermand Vermand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermand/

Vide greniers à Vermand Vermand 2022-05-15 was last modified: by Vide greniers à Vermand Vermand Vermand 15 mai 2022 Aisne Vermand

Vermand Aisne