Gironde EUR L’association les Amis de l’église Saint-Christophe organise son vide-greniers sur la place du village.

Une marche sera également proposée.

