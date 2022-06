Vide greniers à Pierre-Buffière

2022-06-19 – 2022-06-19 Réservations et renseignements : tél 06 22 87 34 85 pour réservation des emplacements Vide-grenier sur le site de Chabanas à Pierre-Buffière. Entrée gratuite. de 8 H à 17 h Réservations et renseignements : tél 06 22 87 34 85 pour réservation des emplacements dernière mise à jour : 2022-05-10 par

