Vide-greniers à Pezou Pezou, dimanche 14 avril 2024.

Nos villages organisent une multitude de vide-greniers, bric-à-brac, brocantes et autres foires à tout.

Vide-greniers à Pezou. Vous aimez chiner ? Ne manquez pas cet événement ! Ce dimanche on vous donne rendez-vous à Pezou. Réservations obligatoires. Restauration et buvette sur place. Sur place également marché des créateurs et rencontre littéraire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

