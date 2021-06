Nuzéjouls Nuzéjouls Lot, Nuzéjouls Vide-Greniers à Nuzéjouls Nuzéjouls Nuzéjouls Catégories d’évènement: Lot

Vide-Greniers à Nuzéjouls 2021-06-27 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-27 17:00:00 17:00:00

Nuzéjouls Lot Nuzéjouls

Nuzéjouls Lot Nuzéjouls Arrivée des exposants vers 7h, pas de départ avant 16h, stationnement possible sur certains stands, merci de le préciser à l’inscription.

Café offert à l’arrivée, restauration possible à midi.

Le village de Nuzejouls accueille son vide-greniers estival. +33 6 47 71 88 80

Café offert à l’arrivée, restauration possible à midi.

