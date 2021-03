Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées, Maubourguet Vide-greniers à Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vide-greniers à Maubourguet, 1 mai 2021-1 mai 2021, Maubourguet. Vide-greniers à Maubourguet 2021-05-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-05-01 18:00:00 18:00:00 Place de la Libération MAUBOURGUET

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet Vide greniers, halle aux puces, vieilleries, organisé par l’ association Agriland.

Entrée gratuite.

4€ sous la Halle, 3€ à l’extérieur

