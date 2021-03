Vide greniers à Madiran, 23 mai 2021-23 mai 2021, Madiran.

Vide greniers à Madiran 2021-05-23 08:00:00 08:00:00 – 2021-05-23 18:00:00 18:00:00 Route du Vignoble MADIRAN

Madiran Hautes-Pyrénées Madiran

Vide greniers et et marché aux puces organisé par l’Association des Cyclotouristes du Madiran.

Inscription auprès des organisateurs et mairie.

3€ le mètre linéaire sans table à l’extérieur et 4€ le mètre linéaire avec table à l’intérieur.

Arrivée à partir de 6h30 et fin à 18h pour les exposants

Buvette, sandwiches, plateaux repas et vente de produits régionaux.

